Brasileiros buscam vagas nas quartas de final de simples no Campinas ATP CH100

O ATP Challenger 100 de Campinas entra em fase decisiva nesta quinta-feira, com jogos importantes na Sociedade Hípica, a partir das 10h (de Brasília). O brasileiro Pedro Sakamoto abre a rodada ao enfrentar o peruano Juan Pablo Varillas e busca de uma vaga nas quartas de final de simples. Outros brasileiros, Matheus Pucinelli e Karue Sell, também jogam para avançar no torneio.

Nas duplas, os brasileiros Felipe Meligeni e Marcelo Zormann estarão em quadra, assim como o vencedor da partida entre Mateus Alves/Orlando Luz e a dupla Gustavo Heide/Bruno Oliveira.

O destaque da rodada de hoje foi o jogo entre o boliviano Juan Prado Angelo e o português Henrique Rocha. Os dois integram a nova geração do tênis mundial. Aos 19 anos, Prado Angelo foi número um do mundo juvenil, vice-campeão de Roland Garros e parceiro de João Fonseca nas duplas em Wimbledon. Henrique Rocha, de 20 anos, não teve tanto destaque no juvenil, mas está em ascensão no profissional.

No confronto desta quarta-feira, Prado Angelo levou a melhor, onde venceu por 7/6(11) 6/4. Rocha é treinado por uma das poucas, senão a única mulher no circuito, a portuguesa Neuza Silva.

Confira a programação completa dos jogos da quinta-feira

Quadra João Lima (Início: 10h)



Pedro Sakamoto (BRA) vs Juan Pablo Varillas (PER)



Alvaro Guillen Meza (ECU) vs Hugo Dellien (BOL)



Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Karue Sell (BRA)

Não antes das 17h



Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) vs Tomas Barrios Vera (CHI)



Mateus Alves (BRA) / Orlando Luz (BRA) ou Gustavo Heide (BRA) / Bruno Oliveira (BRA) vs Ignacio Carou (URU) / Camilo Ugo Carabelli (ARG)



Felipe Meligeni Alves (BRA) / Marcelo Zormann (BRA) vs Tomas Barrios Vera (CHI) / Facundo Mena (ARG)

Quadra 4 (Início: 12h)



Andrea Collarini (ARG) / Murkel Dellien (BOL) vs Scott Duncan (GBR) / Henry Reese (USA)



Federico Gomez (ARG) / Luis Martinez (VEN) vs Boris Arias (BOL) / Federico Zeballos (BOL)