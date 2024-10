Botafogo faz lobby na CPI das Apostas contra convocação de Luiz Henrique

A diretoria do Botafogo passou por Brasília e fez lobby contra a convocação do atacante Luiz Henrique para depor na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas, no Senado.

O que aconteceu

Jonas Marmello, vice-presidente executivo da SAF, e o assessor executivo, Raphael Sá, tiveram encontros com senadores na tentativa de convencê-los a não chamar o jogador para explicações — como informou inicialmente a "Veja", citando a participação ainda de Thairo Arruda, CEO da SAF.

A diretoria do Botafogo está preocupada que a divulgação de informações sobre o caso e a convocação para a CPI afetem o desempenho de Luiz Henrique.

Um dos gabinetes pelos quais o dirigentes botafoguenses passaram foi do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI.

Já existe um requerimento pronto para convocação de Luiz Henrique, mas ele não foi submetido à votação na CPI.

O Botafogo disse na semana passada que os dirigentes encontraram outros senadores: Omar Aziz, Chico Rodrigues, Soraya Thronicke, Hiran Gonçalves, Eduardo Gomes, Leila do Vôlei e Veneziano Vital do Rêgo.

O Botafogo não comenta diretamente o lobby para evitar a convocação de Luiz Henrique. Mas apontou itens de interesse do clube como motivação para a visita institucional a Brasília.

Luiz Henrique recebeu R$ 40 mil dos parentes de Paquetá

Como o UOL publicou, Luiz Henrique recebeu um total de R$ 40 mil em transferências via pix de parentes de Lucas Paquetá, em janeiro e fevereiro de 2023, quando atuava no Bétis.

Jogos nos quais Luiz Henrique e Paquetá tomaram cartão amarelo acenderam o alerta para suspeitas de manipulação de partidas para influenciar o mercado de apostas.

O atacante do Botafogo e da seleção brasileira não deu ainda qualquer explicação para os pagamentos recebidos dos parentes de Paquetá.

Luiz Henrique, atacante do Botafogo Imagem: Vitor Silva/Botafogo

Paquetá vai depor

O plano da CPI é que Lucas Paquetá seja ouvido em 29 de outubro, por videoconferência. O requerimento ainda precisa ser formalmente aceito na CPI, mas o depoimento já está engatilhado. Segundo Kajuru, só depois Luiz Henrique seria chamado.

Paquetá já foi formalmente acusado pela Federação Inglesa, que tem jurisdição parcial sobre o assunto, já que o jogador atua no West Ham.

Em relação a Luiz Henrique, a Federação Espanhola não investigou o alerta.

A existência do pix do tio e do primo de Paquetá não constava em nenhuma das investigações, até a publicação da informação pelo UOL. Bruno Tolentino, tio de Paquetá, confirmou os depósitos, mas negou associação à manipulação de partidas.

Tolentino já ganhou dinheiro apostando em Paquetá e no próprio Luiz Henrique. Mas atribuiu isso a "pura sorte".

Botafogo: 'Temas de interesse'

Em nota publicada na semana passada, o Botafogo disse que a ida a Brasília foi "reforçar a importância de temas de interesse do Botafogo para entrarem em pauta, como reforma na Lei da SAF, revisões de normas trabalhistas, temas fiscais e normatização de publicidade na indústria do futebol, entre outros".

"O Brasil vive um momento de efervescência com o advento da SAF, a chegada de novas tecnologias, novos investimentos... a indústria do futebol acompanha esse processo, precisando ser constantemente aperfeiçoada. E não há lugar mais apropriado para participar desse processo do que em Brasília ao lado dos legisladores. O Botafogo periodicamente realiza viagens institucionais à capital e mais uma vez foi muitíssimo bem recebido", disse Jonas Marmello, ao site do clube.