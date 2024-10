Autor de gols e assistência, Luiz Henrique celebra desempenho individual pelo Brasil nesta data Fifa

Brasil ganhou pela segunda vez consecutiva nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026. Nesta terça-feira, a Seleção goleou o Peru no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, por 4 a 0. Autor de dois gols e uma bonita assistência nesta data Fifa, o atacante Luiz Henrique celebrou seu rendimento com a Amarelinha.

"Fruto do trabalho de toda a equipe. Contente pela oportunidade nos dois jogos. Foram dois gols e uma assistência. É continuar o trabalho. Sabíamos que o jogo de hoje ia ser muito difícil. Precisámos de uma vitória assim pelo trabalho que estamos fazendo no dia a dia. Todo mundo focado no objetivo. Graças a Deus veio a vitória, agora é seguir", disse o jogador à TV Globo.

Destaque do Botafogo, Luiz Henrique foi um dos nomes do Brasil nas últimas duas rodadas das Eliminatórias. Além de marcar o gol da virada sobre o Chile, na última quinta-feira, ele deu uma assistência para o belo tento de Andreas Pereira nesta terça, contra o Peru, e voltou a balançar as redes.

Andreas, aliás, também falou sobre o gol marcado na vitória da Seleção. Ele foi responsável por um tento à la Bebeto no segundo tempo, de voleio, e disse que foi "feliz na finalização".

"Momento muito especial, mas o mais importante foi a vitória. Sabia que o Luiz [Henrique] ia para cima, o professor falou para a gente partir para cima. Vi a bola vindo em minha direção e chutei de voleio. Fui feliz na finalização", afirmou o meio-campista.

Apesar do bom resultado, o time de Dorival Júnior segue na quarta posição da tabela de classificação. A equipe soma os os mesmos 16 pontos do Uruguai, terceiro colocado, mas perde no quesito saldo de gols. Os peruanos, por sua vez, permanecem na vice-lanterna, com apenas seis pontos. Veja a tabela atualizada aqui.

A Seleção Brasileira agora volta a campo na data Fifa de novembro. No dia 14, o time visita a Venezuela, em Maturín, em duelo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Em seguida, enfrenta o Uruguai em Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 19.