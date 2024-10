Athletico-PR tem desfalque de última hora para "decisão" contra o Corinthians pelo Brasileirão

Na tarde desta quarta-feira, o Athletico-PR divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Corinthians, pela 30ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. Christian sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda e virou desfalque de última hora para o embate.

A contusão aconteceu durante o treino da última terça-feira. Kaique Rocha e Madson, por sua vez, estão fora por suspensão automática.

Em contrapartida, o técnico Lucho González terá as voltas de Thiago Heleno e Pablo, liberados pelo departamento médico. Fernandinho, por fim, completa a lista de desfalques.

? Relacionados para #SCCPxCAP Kaique Rocha e Madson cumprem suspensão automática. Christian sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda no treino de ontem. ?? https://t.co/G5Bf0GRIfX #Athletico #Brasileirão pic.twitter.com/T53jcONRI3 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 16, 2024

O confronto entre Corinthians e Athletico-PR é decisivo na luta contra o rebaixamento. Com 31 pontos, o Furacão está na 15ª colocação, enquanto o Timão somou 29, na 18ª posição, com duas rodadas a mais do que o rival.

Em busca de um resultado positivo para ficar na Série A, as equipes entram em campo às 20h (de Brasília) dessa quinta-feira.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Léo Linck, Matheus Soares e Mycael

Zagueiros: Lucas Belezi, Marcos Victor, Mateo Gamarra e Thiago Heleno

Laterais: Esquivel, Fernando e Léo Godoy

Meio-campistas: Bruno Praxedes,Erick, Felipinho, Gabriel, João Cruz, Nikão, Zapelli e Zé Vitor

Atacantes: Canobbio, Cuello, Di Yorio, Julimar, Mastriani e Pablo