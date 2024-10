Alvo de polêmicas, Bielsa admite momento ruim do Uruguai nas Eliminatórias

O Uruguai empatou em 0 a 0 com o Equador nesta terça-feira, no estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Sem vencer há sete jogos, o técnico Marcelo Bielsa, que tem sido criticado publicamente por sua relação com o elenco celeste, admitiu o momento ruim da equipe na competição.

"Quando uma equipe passa por uma fase negativa, às vezes perde jogos que deveria ter vencido. Na avaliação geral do jogo, penso que merecemos estabelecer diferenças, mas considero também que, em fases adversas, este tipo de jogos por vezes perde-se. Também não é um consolo, é uma explicação ou uma apreciação (sobre o momento do time)", explicou Bielsa.

Nos últimos dias, o treinador tem sido alvo de críticas de grandes nomes envolvidos na seleção uruguaia, como Luisito Suárez e Federico Valverde. O motivo das polêmicas é mau tratamento de Bielsa com o elenco, que estaria incomodado com as atitudes do comandante.

Bielsa então, admitiu que as recentes críticas ao seu comportamento podem ter afetado a atuação da seleção, que nos últimos sete jogos teve cinco empates e duas derrotas.

"Olha, a verdade é que não é porque mudamos alguma ideia, não é porque não tentamos, mas concordo contigo que nestes dois últimos jogos o que foi apontado refletiu-se sobretudo nos momentos do jogo com o Peru e no segundo tempo do jogo de hoje", disso o treinador.

O Uruguai é o terceiro colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, com 10 jogos e 16 pontos, mesma pontuação do Brasil, que está no quarto lugar. Na próxima Data Fifa, a Celeste irá encarar a Colômbia no dia 15 de novembro, sexta-feira, às 21h (de Brasília), em Montevidéu. Depois, no dia 19, terça, visitará a Seleção Brasileira, às 21h45, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.