Ainda desfalcado, Grêmio faz treino técnico e tático e avança na preparação para pegar o Internacional

Nesta quarta-feira, o Grêmio avançou na preparação para o clássico diante do Internacional, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília) deste sábado, no Beira-Rio. O Imortal Tricolor, no entanto, realizou o treinamento no CT Luiz Carvalho ainda desfalcados, sem os jogadores convocados por suas seleções para a disputa da última data Fifa.

Villasanti (Paraguai) e Soteldo (Venezuela), que estavam nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, ainda não retornaram. Ambos devem fazer parte apenas do treinamento desta quinta-feira, quando o técnico Renato Gaúcho começa a esboçar a equipe titular para duelar contra o Colorado.

Na manhã desta quarta-feira, o grupo do Grêmio começou os trabalhos com uma ativação na parte interna do CT. Em seguida, os atletas foram a campo para exercícios físicos, além de técnicos e táticos sob o comando de Renato Gaúcho. As atividades contaram com participação de jovens da da base do Tricolor. Estiveram presentes: Vitor Ramon, Bruno, Henzo, Enzo, Rogério, Iago, Léo, Vini Ferraz, Cheron e Harlley.

Os atletas realizaram atividades de trocas de passes rápidos com roubada de bola em quadrantes. Após isso, o treinador iniciou os trabalhos técnicos e táticos. O grupo foi dividido em diferentes times para atividades de ataque contra defesa, com transição no meio de campo e também jogadas visando o clássico.

Para definir a escalação titular para o Grenal e realizar os últimos ajustes, o Grêmio ainda tem dois treinos no turno da manhã. O Imortal Tricolor figura, atualmente, na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos conquistados em 29 rodadas.