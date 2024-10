Abel Ferreira e Fernando Diniz aparecem em lista de melhores treinadores do mundo

Nesta quarta-feira, a revista britânica FourFourTwo divulgou um ranking com os 50 melhores técnicos de futebol do mundo. Os únicos treinadores que atuam no Brasil que apareceram na lista foram Abel Ferreira, do Palmeiras, e Fernando Diniz, do Cruzeiro, que apareceram em 22º e 25º, respectivamente.

"O técnico de 45 anos já teve períodos de sucesso com o PAOK na Grécia e com o Braga em seu Portugal natal. Um técnico que prioriza transições rápidas e diretas da defesa para o ataque, Ferreira tem um futuro empolgante, seja na América do Sul ou de volta à Europa", escreveu a revista sobre Abel Ferreira.

"O estilo único de futebol de Diniz não se baseia em uma formação convencional, mas na ideia de jogadores formando laços entre si e construindo jogadas de acordo com onde se encontram, em vez de explorar o espaço. O estilo do brasileiro é tipicamente sul-americano, e com tantos treinadores copiando o 3-2-5 de Guardiola no ataque, Diniz ainda está fazendo algo irreconhecível", explicaram sobre Fernando Diniz.

Os comandantes de Palmeiras e Cruzeiro superaram treinadores de grandes clubes da Europa, como Paulo Fonseca, do Milan, Vicent Kompany, do Bayern de Munique, Enzo Maresca, do Chelsea, e Ange Postecoglou, do Tottenham. O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, ficou de fora do ranking.

O primeiro colocado da lista é o consagrado Pep Guardiola, atualmente no Manchester City. Em seguida veio Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e, fechando o top-3, apareceu Xabi Alonso, que fez uma campanha histórica com o Bayer Leverkusen na última temporada.

Confira o ranking completo