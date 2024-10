Vitórias de brasileiros marcam início da rodada do ATP Challenger 100 de Campinas; veja detalhes

O Brasil começou com o pé direito a terça-feira no Campeonato Internacional de Tênis de Campinas, ATP Challenger 100, que distribui uma premiação recorde de US$ 133 mil e oferece 100 pontos no ranking ao campeão.

Com bom público na Sociedade Hípica, Pedro Sakamoto, que entrou de alternate (entrou na vaga de jogadores que não apareceram), surpreendeu ao eliminar o cabeça de chave seis, o argentino Federico Agustin Gomez, vencendo com tranquilidade por 6/3 e 6/2.

"Comecei com dificuldade, mas ele não aproveitou as chances que teve. Fui me encontrando melhor na quadra, comecei a devolver o saque dele e, com o passar do jogo, fiquei mais solto, enquanto ele caiu bastante. Estou feliz com a vitória", comentou Sakamoto.

Matheus Pucinelli também avançou, superando o jovem paraguaio Daniel Vallejo por 6/4 e 6/0. Após a vitória, o brasileiro destacou a importância do aspecto mental no embate.

"Foi bem difícil, especialmente no primeiro set, em que saí atrás. Mas fiquei firme, foi uma luta mental, ainda mais com o calor. O físico a gente aguenta, mas o mental faz muita diferença. Comecei a sacar melhor e fui mais agressivo no segundo set. A torcida ajudou muito e espero que continue vindo", afirmou o tenista.

Já no confronto brasileiro entre Daniel Dutra da Silva e Karue Sell, Sell saiu vitorioso por 7/5 e 6/3. "Não sei como ganhei o primeiro set. Ele abriu 3/0, 0/40, acertando tudo. Sobrevivi àquele game e o jogo virou. Foi uma partida de muitos altos e baixos, com muita troca de bola. Contra o Daniel, você já entra sabendo que será uma batalha física. Estamos no fim da temporada, o gás está acabando e a saudade de casa é grande, mas quero entrar no quali da Austrália e para isso preciso somar pontos nesses torneios", explicou Sell.

Agora, novos desafios estão por vir para os brasileiros. Gustavo Heide enfrentará o argentino Camilo Ugo Carabelli, campeão de um Challenger na Argentina no último domingo, às 18h20 (de Brasília) desta terça. Já Felipe Meligeni Alves está neste momento jogando contra o chileno Tomas Barrios Vera. Uma vitória de Meligeni pode garantir um duelo brasileiro contra Pucinelli nas oitavas de final.