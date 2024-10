Vice-presidente de futebol, Braz fala sobre saída do Flamengo: 'Ciclo completo'

Marcos Braz marcou presença no evento de lançamento da candidatura de Rodrigo Dunshee para presidência do Flamengo, no Jockey Club do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Vice-presidente de futebol do clube, o dirigente confirmou que vai deixar o cargo no final do ano e afirmou que os números o absolvem das críticas.

"Estou completando um ciclo de seis anos. Em 2019 eu falei que sairia junto com o Rodolfo Landim, quando ele saísse da presidência. Por enquanto foram três Brasileiros, duas Libertadores, uma Recopa, duas Supercopas e, nesse ciclo, quatro Estaduais. Enfim, acho que tirando as covardias que foram feitas nesse processo eleitoral, os números me absolvem, eles estão do meu lado. Ainda estamos disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Eu não vou ficar no futebol do Flamengo a partir do ano que vem. É questão de ciclo completo", disse Marcos Braz.

A primeira passagem de Marcos Braz no futebol do Flamengo foi entre 2004 e 2009, durante os últimos mandatos de Márcio Braga na presidência do clube. Nesse período, participou das conquistas do Campeonato Carioca (2004) e Copa do Brasil (2006) como diretor de futebol. Já como vice-presidente de futebol, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009.

Braz retornou ao clube em 2019, junto com e eleição de Rodolfo Landim e assumiu novamente o cargo de vice de futebol. Desde então, participou da conquista de 12 títulos, incluindo dois Campeonato Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas Libertadores (2019 e 2022).

"A primeira vez que eu saí, em 2009, quando eu entrei meu objetivo era ser campeão do Brasileiro. Fui campeão e saí. Quando eu voltei, meu sonho era ser campeão da Libertadores. Eu consegui. Eu saio feliz com o que a gente conquistou e no dia que eu voltar, é para ser campeão do mundo. Saio com a sensação de dever cumprido", projetou Marcos Braz.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Fluminense, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Rubro-negro ocupa a 4ª posição, com 51 pontos, enquanto o Tricolor das Laranjeiras é o 16º colocado, com 30 pontos.