Vanderson comemora primeira titularidade pela Seleção: "realização de um sonho"

O lateral direito Vanderson, do Monaco, será titular da Seleção Brasileira pela primeira vez nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), diante do Peru, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Mané Garrincha. O jogador de 23 anos falou sobre a realização do sonho de vestir a Amarelinha.

"Estar aqui é maravilhoso. Só quem está aqui, só quem sente esse ambiente, só quem sente o peso de vestir essa camisa sabe como é. Estar aqui é muito especial, muito gratificante, ainda mais tendo a oportunidade de mostrar dentro de campo. É a realização de um sonho, um momento único. Vou aproveitar. Sei que esses momentos são maravilhosos", disse Vanderson.

Nesta segunda-feira, o treinador Dorival Júnior confirmou a titularidade de Vanderson, que vai entrar no lugar de Danilo na lateral-direita. Assim, a escalação do Brasil será: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Savinho, Raphinha e Igor Jesus.

Diante do Peru, Vanderson vai ser titular da Seleção pela primeira vez. O jogador já disputou dois jogos com a equipe, mas sempre vindo do banco de reservas.

Nas Eliminatórias, a única partida que o lateral jogou foi justamente contra o Peru, no dia 12 de setembro de 2023, pela segunda rodada do torneio, no Estádio Nacional do Peru.Vanderson entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo. O Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Marquinhos,

Revelado pelo Grêmio, o lateral está no Monaco desde 2022. Ao todo, já disputou 92 partidas pelo clube francês, marcou sete gols e deu 12 assistências.

Com 13 pontos conquistados, a Seleção Brasileira ocupa 4ª posição nas Eliminatórias. Por outro lado, o Peru tem apenas seis tentos e é o vice-lanterna.

"Esse não é o lugar da Seleção. A gente é o Brasil, a maior Seleção do mundo. O Brasil tem que estar no topo sempre. Estamos atravessando uma mudança de ciclo. A gente tem que se adaptar a um novo trabalho, a uma nova filosofia. Isso leva algum tempo. A gente sabe que às vezes é complicado. A Seleção Brasileira tem que ganhar sempre. Mas como eu falei, a gente vem tendo novo ciclo, vem tendo novas ideias. Tenho certeza que a gente vai logo encontrar o caminho que a Seleção tem que estar", analisou Vanderson.