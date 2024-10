Tricampeão paralímpico, Petrúcio Ferreira busca medalha nos 400m em Los Angeles

O tricampeão paralímpico Petrúcio Ferreira, que fez uma visita ao Esporte Clube Pinheiros nesta terça-feira, tem como meta conquistar a segunda medalha nos 400 metros, desta vez nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Assim, afirmou que está convicto que o próximo ciclo olímpico será ainda melhor.

"Estou animado, motivado e muito afim de iniciar uma preparação pensando em Los Angeles. É lógico que antes tem muitas competições importantes pela frente. Quero chegar bem em Los Angeles, inclusive vou treinar para competir também nos 400 metros. Quem sabe vem outra medalha?", disse.

"Mais experiente, mais veloz e muito mais motivado para ganhar", declarou Petrúcio, que estará com 31 anos no próximo ciclo olímpico.

O atleta ainda contou que seu chapéu de vagueiro nordestino virou uma marca por onde passa.

"É muito legal isso. Gosto de divulgar nossas tradições nordestinas e o chapéu de vagueiro é tradicional no Nordeste. Tenho orgulho de ser paraibano do interior e divulgar para o mundo um pouco da nossa cultura", disse o paraibano de São José do Brejo do Cruz.

Petrúcio finalizou comentando a importância de continuar treinando em João Pessoa, na Paraíba, sendo medalhista paralimpico, despertando interesse de jovens como ele.

"Eu amo meu estado. E me sinto bem treinando com meus companheiros e, sempre que posso, ajudando com material para que eles tenham o mínimo de conforto na preparação deles", concluiu.