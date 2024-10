Torcida do Corinthians reserva todos os ingressos para jogo contra o Athletico-PR pelo Brasileirão

Assim como ocorreu nos últimos jogos do Timão, a torcida do Corinthians promete lotar a Neo Química Arena mais uma vez em uma partida da equipe pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o clube do Parque São Jorge, todos os ingressos para o duelo contra o Athletico-PR foram reservados pela plataforma Fiel Torcedor.

Como consequência, a abertura da venda de ingressos para torcedores não-sócios, que estava prevista para acontecer às 11h (de Brasília) desta terça-feira, foi cancelada pois não contaria com entradas disponíveis.

Porém, ainda é possível garantir um ingresso para o jogo desta quinta-feira. De acordo com a nota divulgada pelo Corinthians, as reservas que não forem compradas, retornarão para o sistema, permitindo que novos torcedores consigam seus lugares para o duelo.

Mesmo com a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a torcida do Corinthians segue lotando a Neo Química Arena. Nas últimas duas vezes que o Timão atuou em casa na competição, contra Internacional e Atlético-GO, os ingressos para estas partidas já haviam sido reservados com antecedência.

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Com 29 pontos em 29 jogos, o Timão está apenas na 18ª posição na classificação.

Veja a nota divulgada pelo Corinthians nesta terça-feira:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que todos os ingressos para a partida desta quinta-feira (17), contra o Athletico-PR, válida pela 30ª rodada do Brasileirão 2024, na Neo Química Arena, foram previamente já reservados.

Desde o início da abertura das vendas no último sábado (12), membros do Fiel Torcedor esgotaram as reservas. A última abertura prevista para às 11h desta terça-feira (15), para torcedores em geral, não conta com ingressos disponíveis.

Torcedores que ainda possuem interesse na compra podem ir acompanhando o fieltorcedor.com.br, pois reservas que não tiverem a confirmação de pagamento efetuadas retornarão ao sistema.

Para garantir seu ingresso com antecedência em próximos jogos do Coringão, seja membro do Fiel Torcedor e aproveite todos os benefícios"