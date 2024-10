Fisiculturista posta vídeo caindo de viaduto durante parkour em SP; veja

Do UOL, em São Paulo

O fisiculturista e influenciador conhecido como Tadalafellas publicou um vídeo caindo de um viaduto no centro de São Paulo (veja abaixo).

O que aconteceu

O perfil de Tadalafellas nas redes sociais compartilhou o vídeo do que classificou como acidente. A publicação foi escrita em terceira pessoa e informou que traria notícias sobre o estado do fisiculturista. Ele ainda não se pronunciou.

O episódio ocorreu no Viaduto Cidade de Osaka, na rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade. O viaduto leva até a Praça da Liberdade e passa sobre a Ligação Leste-Oeste.

Ele fez um movimento de parkour para subir na grade do viaduto, mas bateu o pé e despencou. O fisiculturista pulou da calçada, não conseguiu se equilibrar no parapeito após a manobra malsucedida e caiu pra a frente.

A gravação dura poucos segundos e foi cortada sem mostrar o desfecho da queda. O áudio do vídeo traz a reação de quem estava filmando no momento.

O vídeo está sendo acusado de manipulação por internautas. O ângulo da filmagem induz a pensar que Tadalafellas cai na avenida abaixo, que é muito movimentada. No entanto, ele está na ponta do viaduto e há uma área intermediária, com terra e a menos de dois metros de altura, na direção em que ele pulou.

Veja os vídeos