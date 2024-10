Site de sócios do Vasco teve mais de 122 mil acessos para jogo com Atlético

Do UOL, no Rio de Janeiro

O site de ingressos do Vasco atingiu mais de 122 mil acessos nesta segunda-feira (14), dia em que foram abertas as vendas para a decisiva partida entre o Cruzmaltino e o Atlético-MG, neste sábado (19), às 18h30, em São Januário, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

O que aconteceu

No total, foram exatos 122.653 acessos num universo de cerca de 67 mil sócios ativos. Os números foram obtidos pelo UOL junto à "Imply", empresa responsável pelas tecnologias de venda de ingressos e controle de acesso de São Januário.

Os ingressos para os vascaínos se esgotaram em pouco tempo e houve problemas e muita reclamação. O site de sócios — que é operado pela empresa "Feng" — congestionou e chegou a ficar fora do ar.

A fila de espera teve picos que ultrapassaram 166 mil dispositivos. O número inflado é possível pois um mesmo sócio pode usar o login para várias plataformas ao mesmo tempo, como celular, computador, tablet e etc.

As entradas se esgotaram antes mesmo de chegar na quarta onda de compra. Muitos sócios da categoria "cinco estrelas", que estavam na segunda onda, não conseguiram adquirir bilhetes pois o site ficou fora do ar no momento de prioridade deste plano.

A venda para a torcida do Atlético-MG abre nesta quarta-feira (16). Serão apenas cerca de mil ingressos aos visitantes, o que corresponde a 5% da capacidade total da carga.

O Atlético-MG venceu na ida, na Arena MRV (MG), por 2 a 1. Com isso, joga pelo empate para ficar com a vaga na final. Ao Vasco resta vencer por dois gols de diferença ou ao menos por um para levar a decisão aos pênaltis.