Seleção de Dorival enfrenta o Peru sem figurinhas carimbadas após 11 jogos

Quando a seleção brasileira entrar em campo contra o Peru, às 21h45 desta terça-feira (15), em Brasília, o torcedor vai perceber que há algo diferente: nem Danilo, nem Lucas Paquetá estarão em campo.

O que aconteceu

Será a segunda vez na "Era Dorival" que os dois não sairão jogando, e a primeira em um jogo oficial e com o time considerado titular. No amistoso contra o México, a ausência de ambos se justificou pela escalação apenas de reservas. A saída de Danilo foi confirmada por Dorival em coletiva.

Danilo e Paquetá são jogadores que formam a base do time de Dorival desde o primeiro momento, o amistoso contra a Inglaterra, em março. Desde então, eles tiveram uma espécie de "cadeira cativa" no time, mesmo após resultados ruins como a Copa América e a derrota para o Paraguai nas Eliminatórias.

O lateral-direito ganhou pontos com o treinador por ter características defensivas — há anos também joga como zagueiro —, ajudar na saída de bola e exercer uma liderança entre os jogadores que fizeram dele o capitão.

Não podemos esquecer que joga há 11 anos na Europa, nos principais clubes. No Brasil temos dificuldade de entender isso. É impressionante o que o Danilo ajuda, auxilia e contribui para todos nós em todos os sentidos. Teve uma longa conversa com o Vanderson ontem, se preocupa a todo momento em ajudar, buscar correções no que precisamos Dorival, sobre Danilo

O meio-campista do West Ham, por sua vez, é visto como um jogador polivalente no meio-campo, com bom passe e qualidade técnica para fazer o jogo fluir até o ataque. Contra o Chile, pela primeira vez sob o comando de Dorival, ele jogou como segundo volante.

Os dois foram criticados na partida contra os chilenos, apesar da vitória brasileira por 2 a 1. Paquetá saiu no intervalo.

Danilo falhou no gol chileno e deu pouco apoio ao ataque. Contra o Peru, ele dá lugar a Vanderson, lateral do Mônaco, que está acostumado a atacar mais e joga regularmente como ala.

Paquetá, voltando à posição em que atuou na Copa do Mundo, também não rendeu e ainda levou um cartão amarelo, que o tirou do jogo contra o Peru. A suspensão antecipa um movimento que também vinha sendo estudado pela comissão técnica: tirar o meio-campista da equipe titular.

Sem ele, Gerson ganha uma vaga. Outra alteração será a entrada de Bruno Guimarães no lugar de André.

Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Gerson; Savinho, Rodrygo, Raphinha e Igor Jesus é o provável Brasil para enfrentar o vice-lanterna Peru.

Rotatividade

Ser titular nas 10 partidas em que Dorival Jr. não poupou os principais jogadores é raro. Desde que assumiu o cargo, o treinador vem testando (e descartando) opções em um ritmo muito mais intenso que seus antecessores.

Além de Danilo e Paquetá, apenas Rodrygo tem sido presença constante — ele chega ao 11º jogo como titular diante do Peru.

Dorival costuma dizer que não há tempo para treinar grandes mudanças táticas, como um sistema com três zagueiros. Por isso, ele precisa que os jogadores que convoca funcionem rapidamente dentro de uma ideia de jogo básica. Essa sensação de urgência se reflete na quantidade de atletas usados e na rapidez das mudanças de peças.

Já foram convocados 48 jogadores. Há casos de quem foi titular há 7 meses em Wembley, seguiu no time e deixou de ser convocado, como João Gomes e Wendell; e há também quem teve uma chance e não voltou a ser lembrado, como o atacante Evanílson e o ponta-esquerda Galeno.