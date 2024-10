Seleção Brasileira tem retrospecto expressivo em Brasília; confira os números

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Peru, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Na capital federal, a equipe nacional conta com números expressivos. Em 16 partidas disputadas, venceu 13, empatou uma e perdeu duas.

Ao todo, o Brasil marcou 49 gols e sofreu oito tentos. A última vez em que a Seleção jogou em Brasília com o apoio da torcida foi em 6 de junho de 2019: vitória por 2 a 0, contra o Catar. Richarlison e Gabriel Jesus balançaram as redes no amistoso de preparação para a Copa América daquele ano.

O Brasil chegou a jogar novamente em Brasília em 13 de junho de 2021. Porém, na ocasião, o jogo não teve a presença do público por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa América, a Seleção Brasileira venceu a Venezuela por 3 a 0, com gols de Marquinhos, Neymar e Gabigol.

Primeiro jogo em Brasília

A primeira partida da Seleção Brasileira em Brasília ocorreu há cerca de 50 anos, no dia 21 de abril de 1974. Sob o comando de Zagallo, o time venceu o Haiti por 4 a 0 no Estádio Hélio Prates da Silveira, atualmente chamado de Mané Garrincha. Os gols da vitória foram marcados por Paulo César Lima, Rivellino, Edu e Marinho Chagas.

Maiores vitórias

Os principais triunfos da Seleção Brasileira em Brasília foram em 2005 e 2013. Em 4 de setembro de 2005, com Parreira no comando, o Brasil goleou o Chile por 5 a 0 nas Eliminatórias, com gols de Juan, Robinho e três de Adriano.

Já em 2013, no dia 7 de setembro, a equipe venceu a Austrália por 6 a 0 em um amistoso realizado alguns meses após a conquista da Copa das Confederações. Os gols foram anotados por Jô (duas vezes), Neymar, Ramires, Alexandre Pato e Luiz Gustavo.

Tropeços

A Seleção Brasileira teve alguns tropeços em Brasília ao longo de 16 partidas, saindo sem vitória em três ocasiões. Em 28 de abril de 1985, perdeu para o Peru por 1 a 0 em um amistoso.

Em 12 de dezembro de 1987, empatou em 1 a 1 em outro amistoso, dessa vez contra a Alemanha. E, em 12 de julho de 2014, sofreu uma derrota de 3 a 0 para a Holanda na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, realizada no Brasil.

No Bezerrão

Em 19 de novembro de 2008, a Seleção Brasileira goleou Portugal por 6 a 2 em um amistoso no estádio Bezerrão, que sediou apenas uma partida na capital federal. Os gols do Brasil foram marcados por Luis Fabiano, que fez três, Adriano, que marcou duas vezes, e Elano.

Quase 16 anos depois, o estádio voltou a ser palco para a equipe nacional, recebendo dois treinamentos antes do confronto contra o Peru. O reencontro foi marcado pelo calor e carinho dos torcedores de Brasília com os jogadores.

Veja todos os jogos da Seleção Brasileira em Brasília:

1) 21/04/1974 - Brasil 4 x 0 Haiti - Mané Garrincha - Paulo César Lima, Rivellino, Marinho Chagas e Edu - Amistoso;

2) 21/02/1976 - Brasil 1 x 0 Seleção de Brasília - Mané Garrincha - Flecha - Amistoso;

3) 01/05/1980 - Brasil 4 x 0 Seleção de Minas Gerais - Serejão - Renato (2), Sócrates e Serginho - Amistoso;

4) 28/04/1985 - Brasil 0 x 1 Peru - Mané Garrincha - Amistoso;

5) 17/04/1986 - Brasil 3 x 0 Finlândia - Mané Garrincha - Marinho, Oscar e Casagrande - Amistoso;

6) 12/12/1987 - Brasil 1 x 1 Alemanha - Mané Garrincha - Batista - Amistoso;

7) 02/04/1997 - Brasil 4 x 0 Chile - Mané Garrincha - Ronaldo (2) e Romário (2) - Amistoso;

8) 11/11/1997 - Brasil 3 x 0 País de Gales - Mané Garrincha - Zinho, Rivaldo e Rodrigo Fabbri - Amistoso;

9) 04/09/2005 - Brasil 5 x 0 Chile - Mané Garrincha - Juan, Robinho e Adriano (3) - Eliminatórias;

10) 19/11/2008 - Brasil 6 x 2 Portugal - Bezerrão - Luis Fabiano (3), Adriano (2) e Elano - Amistoso;

11) 15/06/2013 - Brasil 3 x 0 Japão - Mané Garrincha - Neymar, Paulinho e Jô - Copa das Confederações;

12) 07/09/2013 - Brasil 6 x 0 Austrália - Mané Garrincha - Jô (2), Neymar, Ramires, Alexandre Pato e Luiz Gustavo - Amistoso;

13) 23/06/2014 - Brasil 4 x 1 Camarões - Mané Garrincha - Neymar (2), Fred e Fernandinho - Copa do Mundo;

14) 12/07/2014 - Brasil 0 x 3 Holanda - Mané Garrincha - Copa do Mundo;

15) 06/06/2019 - Brasil 2 x 0 Catar - Mané Garrincha - Richarlison e Gabriel Jesus - Amistoso;

16) 13/06/2021 - Brasil 3 x 0 Venezuela - Mané Garrincha - Marquinhos, Neymar e Gabriel Barbosa - Copa América.