Corrida com pizza, open bar e tatuagem: Fila organiza prova inovadora em SP

Do UOL, em São Paulo

A Fila, empresa de marcas esportivas fundada na Itália, vai sediar uma corrida inovadora que mistura esporte e lifestyle: a Run & Pizza, que ocorre neste sábado (19).

Veja detalhes

A prova começará às 18h (de Brasília) e percorrerá 5 km pelas ruas do bairro de Pinheiros, em São Paulo. O maratonista e influenciador Bruno Bem Levinho será o responsável por liderar o percurso a bordo de uma tradicional Lambretta italiana.

A chegada ocorrerá na Rua Coropé, em prédio na altura do número 88 que será palco de uma festa com direito a open bar, open pizza, DJ e flash tattoo. Todos os inscritos têm direito a participar do pós-corrida.

O objetivo do Run & Pizza é integrar ainda mais a corrida ao estilo de vida das pessoas. A empresa também vai promover as novas cores do Float Maxxi 2 e Float Maxxi 2 PRO.

O kit da prova terá camiseta, meias, pochete, touch bag, broche, taça personalizada e pulseira. As inscrições custaram a partir de R$ 559 e estão encerradas.