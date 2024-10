Raphael Veiga tem chance de reassumir protagonismo no Palmeiras em reta final do Brasileirão

O meio-campista Raphael Veiga pode reassumir o protagonista no Palmeiras em importante momento da temporada. O camisa 23 deve retomar a posição de titular no meio-campo da equipe devido à lesão de Mauricio, que havia conquistado essa vaga há alguns jogos.

Raphael Veiga viveu a maior parte da temporada de 2024 sendo titular absoluto como meia armador do Palmeiras. E, apesar de ter momentos de oscilação, não saiu do time. Mesmo com a chegada de Rômulo, após o Campeonato Paulista, Veiga seguiu tendo a preferência do técnico Abel Ferreira, que chegou a revelar que deveria ter tirado o atleta de campo, mas insistiu.

Este cenário teve uma mudança com a chegada do meio-campista Mauricio, do Internacional. O meia de 23 anos foi contratado pelo Verdão em julho deste ano depois de longa tentativa do clube em comprá-lo do time gaúcho. Antes de assumir uma posição como titular no time de Abel, Mauricio foi testado também pelas pontas, mas conseguiu render mesmo fazendo a mesma função de Raphael Veiga, que acabou indo para o banco de reservas.

Mauricio ganhou a sequência como titular começando no jogo contra o Cuiabá e engatou chances entre os onze iniciais contra Athletico-PR, Criciúma, Vasco, Atlético-MG e Red Bull Bragantino. Dessas partidas, Veiga não saiu do banco diante do Dourado, mas entrou no decorrer dos jogos contra Athletico-PR e Criciúma.

Depois disso, Raphael Veiga viu nova oportunidade surgir com a lesão de Estêvão, que ficou de fora por dois jogos após lesão na coxa esquerda. O técnico Abel Ferreira decidiu escalá-lo na ponta direita, onde a joia palmeirense atua, e o resultado foi positivo. Veiga, então foi titular nessa posição os últimos três jogos. Contudo, com a volta de Estêvão, a tendência era a de que o meia voltasse a ser opção no banco de reservas.

Contudo, Mauricio sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e perderá alguns compromissos. Dessa forma, Raphael Veiga deve retornar ao time como meia armador, enquanto Estêvão reassume a ponta direita. O meio-campista, que vem de boas atuações terá a oportunidade de reassumir o protagonismo na equipe na briga pelo Brasileirão.

Nesta temporada, Raphael Veiga disputou 49 jogos, sendo 44 deles como titular. Além disso, ele tem 14 gols marcados e sete assistências. Esperando mais chance como titular, Veiga está à disposição de Abel para enfrentar o Juventude, no domingo, em duelo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).