Presidente de La Liga pedirá à Fifa que não realize o Mundial de Clubes de 2025

O novo Mundial de Clubes, que terá sua primeira edição em 2025, segue causando polêmica no universo do futebol. O presidente do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, declarou que irá pedir para a Fifa não realizar a competição, alegando que clubes e jogadores não estão contentes com o torneio.

Presidente da FIFA (Gianni Infantino), você sabe que não vendeu os direitos de transmissão da competição pelo orçamento que disse. Você sabe que não tem os patrocínios que havia orçado e sabe que as ligas e o sindicato dos jogadores não querem esta competição. Retire já esse Mundial de Clubes", disse Tebas, no Segundo Fórum da União de Clubes Europeus.

Parte da discussão sobre o novo Mundial de Clubes é o calendário apertado. A competição, prevista para acontecer ao fim da temporada europeia, impossibilitaria que jogadores de equipes europeias tirassem férias. Javier Tebas reforçou este ponto, afirmando que o torneio é desnecessário.

"Foi dado o passo de apresentar à FIFPro uma denúncia que vínhamos pedindo há anos e uma denúncia que basicamente busca mudar o sistema de governança do futebol no mundo e na Europa. (O Mundial) não é necessário para os jogadores, nem para os clubes, nem para a Fifa e a única coisa que iria acontecer seria a desorganização (do calendário)", reforçou Tebas.