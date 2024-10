Portugal empata com Escócia e perde chance de se classificar às quartas da Liga das Nações

Nesta terça-feira, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações, Portugal visitou a Escócia no estádio Hampden Park, empatou por 0 a 0 e desperdiçou a chance de se classificar para as quartas de final de forma antecipada.

Com o resultado, Portugal chegou aos dez pontos, ainda na primeira colocação do Grupo 1 da Liga A, mas não garantiu sua classificação à etapa seguinte. Isso porque os dois melhores colocados de cada chave avançam de forma direta, e a Polônia, terceira na tabela, com quatro somados, ainda pode alcançar os portugueses. Já a Escócia permaneceu na quarta e última posição, com um ponto.

Portugal volta aos gramados apenas no dia 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília), quando recebe a Polônia, ainda sem local definido. Ao mesmo tempo, a Escócia recebe a Croácia. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada da primeira fase da competição.

Em jogo de raras emoções, a Escócia quase inaugurou o placar aos três minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Robertson pela esquerda, McTominay se antecedeu ao marcador e cabeceou firme, mas o goleiro Diogo Costa fez grande defesa.

Aos dois minutos da etapa complementar, Portugal respondeu. Em tabela com Diogo Jota, Cristiano Ronaldo recebeu sem marcação na área, mas arrematou para fora.