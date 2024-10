Paraguai vira sobre a Venezuela e entra na zona de classificação à Copa do Mundo

Nesta terça-feira, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Paraguai recebeu a Venezuela no Estádio Defensores del Chaco e venceu por 2 a 1, de virada. Os mandantes marcaram com Antonio Sanabria (2), enquanto Jon Aramburu descontou.

Com o resultado, o Paraguai, que vinha de um empate sem gols contra o Equador, entrou na zona de classificação. Agora, a seleção é a sexta colocada, com 13 pontos. Do outro lado, a Venezuela emendou o sexto jogo sem vencer (quatro empates e duas derrotas), ficou com os mesmos 11 conquistados e caiu para a oitava posição, agora fora da zona de acesso à Copa do Mundo.

A Venezuela retorna aos gramados no dia 14 de novembro (quinta-feira), contra o Brasil, pela 11ª rodada das Eliminatórias. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín. No mesmo dia e pela mesma rodada, o Paraguai encara a Argentina. Desta vez a partida acontece às 20h30, no Estádio Defensores del Chaco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selección Paraguaya de Fútbol (@albirroja)

O placar foi aberto pelos venezuelanos, aos 25 minutos da etapa inicial. Soteldo deu lindo passe para Jon Aramburu, que invadiu a área e bateu firme no canto direito do goleiro Gatito Fernández.

Já aos 14 do segundo tempo, Junior Alonso, do Paraguai, cruzou rasteiro para Antonio Sanabria. De carrinho, o atleta completou para as redes.

A virada aconteceu aos 34 minutos, novamente com Sanabria. O atleta recebeu o passe de cabeça de Enciso e concluiu ao gol.