Panini lança 1° álbum de figurinhas acessível do Brasileirão; veja detalhes

Do UOL, em São Paulo

A Panini e a Fundação Dorina Nowill para Cegos lançaram nesta terça-feira (15) o primeiro álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro com recursos de acessibilidade.

Veja detalhes

A iniciativa proporciona aos cegos e pessoas com baixa visão a oportunidade de colecionar cromos de forma inclusiva. O álbum traz integração com diferentes recursos de acessibilidade.

Há QR Codes com audiodescrição que dão informações sobre equipes, atletas e uniformes. Todas as gravações foram feitas nos estúdios da Fundação Dorina.

O álbum também possui relevo em Braille na região de colagem das figurinhas, além de referências numéricas espalhadas por todo o livro.

O livro do Brasileirão 2024 vem com 84 páginas, sendo 20 delas trazendo estatísticas e curiosidades do torneio.

Os interessados já podem adquirir o álbum completo por R$ 499,00 na versão brochura —- já incluindo o set completo das 661 figurinhas.