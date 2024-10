Palmeiras negou sondagem do Santos por Rômulo apostando em 'novo Veiga'

Em participação na Live do Palmeiras desta terça (15), o setorista do UOL Flávio Latif informou que o clube alviverde negou uma sondagem do Santos pelo meio-campista Rômulo na última janela de transferências.

Além da sondagem do Santos, o Palmeiras recusou propostas de outros clubes da Série B e da Série A do Brasileirão. O repórter disse que o clube alviverde tem um plano de longo prazo para Rômulo, como o que foi feito com Raphael Veiga e com outros jogadores de destaque no atual elenco.

O que eu consegui apurar é que o Rômulo foi alvo de diversas sondagens na última janela de transferências - de clubes das séries A e B. Um dos clubes - [apuração] com a ajuda do Lucas Musetti, do UOL - foi o Santos. O Santos tentou contratar o Rômulo e o Palmeiras e o estafe do atleta fecharam a porta para a saída. O estafe do jogador está muito consciente das etapas que ele tem que passar no Palmeiras. [...] O Palmeiras trabalha o Rômulo para o longo prazo. Ele tem 23 anos e o Palmeiras pensa nele para o futuro. Olhando para o elenco do Palmeiras, a gente vê casos parecidos, como o Veiga, que chegou novo do Coritiba e foi emprestado. [...] O Zé Rafael também é um caso parecido. Ele não foi emprestado, mas demorou mais para ser utilizado.

Flávio Latif

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista à Live do Palmeiras na íntegra