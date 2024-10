Palmeiras encaminha renovações de contratos com Marcelo Lomba e Marcos Rocha

Pensando já na próxima temporada, o Palmeiras encaminhou as renovações de contratos do goleiro Marcelo Lomba e do lateral direito Marcos Rocha. Ambos os jogadores têm vínculo com o clube apenas até o final deste ano. A validade dos novos contratos seria até dezembro de 2025.

O Palmeiras adotou, na última temporada, postura parecida, de renovar o vínculo por apenas mais um ano. Com 35 anos, Marcos Rocha é um dos líderes do grupo, comandado pelo técnico Abel Ferreira. O goleiro Marcelo Lomba, de 37, é o reserva imediato de Weverton e, quando acionado, deu conta do recado.

No meio do ano, Rocha viu a lateral-direita ser reforçada com a chegada do jovem Agustín Giay, mas se manteve firme na briga pela posição. Em 2024, Marcos Rocha disputou 44 jogos, sendo 33 como titular. Recentemente, o camisa 2 virou baixa por dois jogos por conta de uma mialgia na coxa direita, mas voltou a ficar à disposição no último compromisso, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino.

Marcos Rocha está no Palmeiras desde 2018 e soma 322 jogos. Ao todo, ele conquistou 12 títulos, estando entre os maiores campeões pelo clube. São quatro Campeonatos Paulistas, três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Marcelo Lomba também recuperou-se recentemente de uma pubalgia. O arqueiro de 37 anos disputou, neste ano, apenas quatro jogos. No Verdão desde 2022, ele tem, ao todo, 22 jogos, além de sete títulos: três Paulistas, dois Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Perto de terem o futuro resolvido, Marcelo Lomba e Marcos Rocha ficam à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo contra o Juventude. O Palmeiras entra em campo às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).