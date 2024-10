Palmeiras: Candidatura de oposição lança questionamentos a Leila Pereira

Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira os questionamentos que a oposição à reeleição de Leila Pereira no Palmeiras vai lançar à atual gestão.

Savério Orlandi vai questionar a relação do Palmeiras com a Crefisa/FAM na próxima gestão, uma vez que Leila já sinalizou o fim da parceria de quase uma década, apurou PVC. O candidato quer saber qual será a relação das empresas da presidente com outros clubes.

A candidatura do Savério Orlandi é uma candidatura de marcar território, de discutir o Palmeiras, de como será o Palmeiras depois da Crefisa e durante a nova gestão da Leila. Então, algumas perguntas que são fundamentais que essa candidatura vai lançar: a Leila se compromete a não colocar as marcas das suas empresas em outros clubes, como Vasco, durante o mandato dela, enquanto for presidente do Palmeiras? A Crefisa e a FAM não vão patrocinar outros clubes? É uma pergunta.

A candidatura do Savério Orlandi vai trazer esse debate. No ano passado, o clube social deu R$ 25 milhões e o futebol deu R$ 8 milhões de superávit. O que está se falando dentro da oposição é que o superávit do futebol só existiu por conta do superávit do clube. A pergunta é: é verdade que o futebol mais vencedor do Brasil nos últimos anos só deu lucro porque o clube emprestou dinheiro? É um debate que vai ser criado pela candidatura da oposição.

PVC destacou que Savério Orlandi conseguiu aprovar sua candidatura no Conselho Deliberativo do Palmeiras. Segundo o colunista do UOL, porém, Leila será reeleita com folga.

Ontem foi o dia do filtro. Ou seja, você precisa de um número de votos para consolidar a sua candidatura e ir para eleição na Assembleia dos Sócios. Ontem, no Conselho Deliberativo, a gente já sabia que a maioria esmagadora era pela Leila Pereira, a Leila Pereira vai ganhar a eleição, mas o Savério Orlandi conseguiu passar pelo filtro com 85 votos e está com a candidatura avalizada. Paulo Vinícius Coelho

