Pablo Maia e Michel Araújo realizam trabalho de fisioterapia no gramado do CT do São Paulo

Na manhã desta terça-feira, Pablo Maia e Michel Araújo realizaram trabalho de fisioterapia no gramado do CT da Barra Funda, conforme informado pelo São Paulo. A dupla, então, avançou no processo de recuperação.

O volante Alisson, por sua vez, teve a evolução divulgada na última segunda-feira. O jogador iniciou os trabalhos de transição e com isso passa a fazer exercícios no gramado conduzidos pela preparação física e não mais com a fisioterapia.

Pablo Maia sofreu uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda e foi submetido a um procedimento cirúrgico, assim como Alisson, que fraturou o tornozelo direito.

Por fim, Michel Araújo teve uma contusão no ligamento colateral medial no joelho esquerdo. O trio não tem prazo divulgado para retornar.

Em seu próximo compromisso, o São Paulo enfrenta o Vasco, nessa quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Na quinta posição, o Tricolor está com 47 pontos, quatro a menos do que o Flamengo, primeiro time no G4 e que tem uma rodada a cumprir.