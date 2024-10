Namorados, Calderano e Takahashi vão à semi nas duplas no Pan-Americano

Os namorados Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançaram juntos nas duplas mistas para as semifinais do Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, em El Salvador.

O que aconteceu

O casal foi à semifinal do torneio após vitórias nesta segunda-feira (14). Nas oitavas, Calderano e Takahashi venceram os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio por 3 sets a 1. Já pelas quartas bateram os porto-riquenhos Oscar Birriel e Brianna Burgos, por 3 a 0.

Semifinal será contra norte-americanos Jishan Liang e Amy Wang, na noite desta terça-feira. Casal brasileiro não formava dupla desde 2019, quando jogaram juntos o Aberto da Hungria, e acabaram derrotados logo no início da competição.

Hugo aparece na sexta posição do ranking mundial masculino, enquanto Bruna está na 19ª colocação do feminino. Enquanto Calderano ficou na quarta colocação dos Jogos de Paris deste ano, Takahashi acabou caindo na segunda fase do torneio para Lily Zhang, dos EUA.