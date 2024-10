Memphis completa um mês no Corinthians e mira primeiro gol contra o Athletico-PR

O atacante Memphis Depay completou, na última sexta-feira, um mês desde que pisou em solo brasileiro e tornou-se jogador do Corinthians. Passado este primeiro momento da passagem do holandês pelo Timão, ele ainda busca o seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

O jogador deve ganhar mais uma oportunidade para enfim balançar as redes pela primeira vez nesta quinta-feira, dia em que a equipe recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar às 20h (de Brasília).

Memphis, inclusive, pode ser titular do Timão na partida. Existe dúvida entre ele e Romero, mas a presença do atleta paraguaio ainda é alvo de incerteza, já que ele pode defender sua seleção nas Eliminatórias nesta terça, a dois dias do jogo de caráter decisivo contra o Furacão.

Ainda assim, mesmo que Romero inicie a partida, o holandês deve ter minutos na etapa final, como vem ocorrendo a passagem de Depay até aqui. Mas, no empate por 2 a 2 com o Internacional, por exemplo, ele foi titular no ataque, ao lado de Yuri Alberto, que marcou dois gols - um deles com assistência do camisa 94.

Memphis foi anunciado pelo Corinthians no dia 9 de setembro, mas desembarcou no Brasil dois dias depois. Mesmo com o pouco tempo no país, construiu rápida identificação e cativou a torcida alvinegra pelo interesse conhecer mais sobre a cultura brasileira e do próprio clube.

Ele fez sua estreia no dia 29 de setembro, contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena lotada e recheada de adereços alusivos ao jogador. Inúmeros torcedores adquiram camisas com o número 94, copos em referência ao jogador, além de utilizar as já costumeiras faixas brancas na cabeça.

Ao todo, foram apenas quatro partidas de Depay no Timão. Ele vem ganhando cada vez mais minutos e retomando o seu melhor nível físico, já que se encontrava há um bom tempo sem atuar antes de assinar com o clube paulista. Com poucas partidas, ele já distribuiu dois passes para gol.

Ele, agora, visa ajudar a equipe na árdua briga contra o rebaixamento. O Corinthians é o 18º colocado do Brasileirão, com 29 pontos, e pode terminar a rodada fora do Z4 se vencer o Athletico-PR na quinta-feira.