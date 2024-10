Mauro Cezar: Corinthians é o vizinho que não paga condomínio e tem carrão

Mauro Cezar Pereira criticou no UOL News Esporte desta terça (15) a declaração do CEO do Corinthians, Fred Luz, sobre a dívida com o Cuiabá, concorrente na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Segundo o colunista do UOL, o Timão se tornou aquele vizinho que não para o condomínio e ostenta uma vida de luxo com direito a carrão.

'Declaração do CEO do Corinthians piora as coisas': "A contratação do Memphis é o símbolo dessa inconsequência na gestão do Corinthians, e essa declaração do Fred Luz piora as coisas. Eu imagino o pessoal do Cuiabá bem mais incomodado depois de ouvir isso, nem preciso falar do presidente do clube, mas o torcedor, a pessoa envolvida com o clube. Ah, eu escutei lá do Fred Luz, CEO do Corinthians, que eles não podem pagar , mas a gente tem que ter paciência e compreensão. Isso dá mais raiva ainda, é um tapa na cara. Desse jeito, não vamos pagar, ele comunica que não vai dar para pagar. Se você corta custos, começa a renegociar dívidas e demonstra que a sua preocupação e a sua prioridade é pagar as dívidas , ok, o credor vai ter paciência - bem, esse cara finalmente quer organizar a vida dele, então vamos ver o que ele tem para me oferecer para não brigar na Justiça para receber esse dinheiro, receber parcelado, aceitar um parcelamento, aceitar uma condição diferente".

'Não paga condomínio e tem carro de R$ 1 milhão': "Mas quando o cara mora num condomínio de alto padrão, com churrasqueiras diversas, piscina coberta, piscina aquecida, quadra de tênis, campo de futebol, salão de festa, tem tudo, é um condomínio com todo conforto, o condomínio é caro, custa um bom dinheiro, mas o sujeito mora lá e não paga condomínio... Usa todos os espaços, traz amigo de fora, mas não paga condomínio. Aí você chega na garagem do prédio, o cara sai num carro de R$ 1 milhão, um carrão importado, mas esse cara não paga condomínio. Aí você vai no restaurante , ele está lá comendo no restaurante. Aí um dia você tromba com ele, está cheio de malas com a família para pegar um voo internacional e viajar pra Europa. Aí no outro dia você vê o filho dele com o uniforme do colégio mais caro da região. Aí você vai na academia do prédio, o cara está lá com o personal trainer fazendo atividade física, ele e a mulher. Esse cara tem uma vida confortável e não paga o condomínio. É isso. No condomínio do Brasileirão, tem alguém que não está pagando, mas está competindo de forma desigual com seus adversários".

Lavieri: Corinthians dizer que não tem como pagar e contratar é uma piada

Na opinião do colunista Danilo Lavieri, o Corinthians admitir que não tem como pagar as contas e continuar contratando no mercado é "uma piada". Ele detonou a declaração do CEO do clube sobre a dívida com o Cuiabá pelo não pagamento de Raniele.

O que aconteceu

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresh, afirmou no último domingo (13) que o Corinthians está dando "um golpe no futebol brasileiro". O dirigente reclamou que o clube ainda não pagou Raniele e segue gastando milhões em contratações como a de Memphis Depay.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, o CEO do Corinthians, Fred Luz, respondeu a declaração e afirmou que o presidente do Cuiabá "exagerou e muito". Ele admitiu que o Timão não tem como pagar suas dívidas e pediu "boa vontade e compreensão" aos credores.

O que disse Fred Luz

Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano, sei que foi tentado isso mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que se chegará. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, é uma renegociação.

É possível pagar, manter uma relação e garantir o direito do credor no médio a longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é o reescalonamento, e a diretoria do clube está num processo de conversas e renegociação. Tem, sim, uma dificuldade de honrar até mesmo com esses tumultos que eventualmente esses credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles que fazem o Corinthians ser inadimplente com os demais. Fred Luz, CEO do Corinthians, ao UOL

O que disse Cristiano Dresch

A situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Porque não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando R$ 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá. Que é muito menos do que eles vão pagar por mês por Depay. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, à rádio Bandeirantes

