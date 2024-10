Japão empata com Austrália e Coreia do Sul vence Iraque nas Eliminatórias Asiáticas

As seleções do Japão e da Coreia do Sul entraram em campo nesta terça-feira pela quarta rodada das Eliminatórias Asiáticas. Os japoneses empataram com a Austrália em 1 a 1, no Estádio Saitama. Enquanto os sul-coreanos venceram o Iraque por 3 a 2, no Yongin Mireu-Stadion.

Com os resultados, o Japão ocupa a liderança do Grupo C, com dez pontos conquistados. A Austrália aparece em segundo, com cinco. Já a Coreia do Sul está na primeira colocação da chave B, também com dez pontos. E o Iraque em segundo, com sete.

As seleções voltam a campo apenas na Data Fifa de novembro, pelas Eliminatórias Asiáticas. O Japão enfrenta a Indonésia, no dia 15 do mês, no Estádio Gelora Bung Karno. Enquanto a Coreia do Sul visita o Kuwait, no dia 14.

Empate de Japão e Austrália

FT | ?? Japan 1??-1?? Australia ?? The valiant Socceroos snap the Samurai Blue's winning streak with a rock-solid performance! A well-deserved point for the visitors!#AsianQualifiers | #JPNvAUS pic.twitter.com/wLkbuMv7f6 ? #AsianQualifiers (@afcasiancup) October 15, 2024

A Austrália abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo, com gol contra de Shogo Taniguchi. Após cruzamento na área, o zagueiro desviou contra o próprio gol.

Aos 31 minutos, o Japão deixou tudo igual, com mais um gol contra. Após grande jogada individual, Nakamura cruzou, Burgess tentou afastar, mas desviou contra sua meta.

Vitória da Coreia do Sul sobre o Iraque

FT | ?? Korea Republic 3??-2?? Iraq ?? Taegeuk Warriors move three points clear of Iraq to lead Group B! #AsianQualifiers | #KORvIRQ pic.twitter.com/j9ZbCWu6fR ? #AsianQualifiers (@afcasiancup) October 15, 2024

Já no fim do primeiro tempo, aos 41 minutos, a Coreia do Sul saiu na frente. Jun-Ho Bae apareceu na área e tocou para Se-hun Oh, que finalizou de primeira para o fundo do gol.

No início da etapa final, aos cinco minutos, o Iraque empatou. Amjed Attwan cruzou pela direita e Aymen Hussein marcou de voleio.

Aos 25 minutos, a Coreia do Sul abriu vantagem novamente. Se-hun Oh recebeu na área e chutou rasteiro entre as pernas do goleiro.

A seleção coreana ampliou aos 38 minutos. Myeong-jae Lee fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Jae-sung Lee, que cabeceou firma para fazer o terceiro de seu país no jogo.

Nos acréscimos, aos 50 minutos, o Iraque diminuiu. Após cobrança de escanteio de Ali Jasim, Ibrahim Bayesh apareceu livre na área para cabecear e balançar as redes.