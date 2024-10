Já caiu? Veja os riscos de rebaixamento e quem vive drama na Série B

A briga na Série B não está acirrada apenas na parte de cima da tabela. Na outra ponta, a situação de alguns clubes está crítica, e a angústia do risco do rebaixamento só vai aumentando na reta final.

Drama no final da tabela

A 31ª rodada teve confrontos diretos entre os integrantes do Z4, e nenhum time já está matematicamente rebaixado. O lanterna Guarani recebeu o CRB e venceu em jogo com falhas bizarras, enquanto o Ituano visitou o Brusque e foi derrotado. Os resultados mudaram o cenário nas últimas posições, enquanto a "nota de corte" para escapar continua em 34 pontos.

O Guarani conseguiu uma lufada de esperança, mas segue em último e respira por aparelhos, registrando 91,9% de risco de queda — de acordo com cálculos do Departamento de Matemática de UFMG. A equipe de Campinas foi a 28 pontos e está a três do penúltimo colocado, que agora é o Ituano.

Já o Ituano ficou ainda contra as cordas, com 73,8% de risco de rebaixamento na 19ª colocação. O time do interior paulista levou a pior no "duelo de seis pontos", e caiu uma posição na tabela.

A terceira pior situação é do CRB, com 63,7% de risco em 17º, com a Chapecoense, primeiro time fora do Z4 logo atrás, com 43,4%. O clube tem 33 pontos, um a menos que a Chape, que tem situação mais delicada que um time na zona da degola.

O Brusque subiu uma posição e, mesmo estando em 18º, tem risco menor mesmo: 42,4%. O time ultrapassou o Ituano e foi a 33 pontos, ficando mais perto de escapar.

Ponte Preta (39,5% de risco), Botafogo-SP (23,4%) e Paysandu (21,6%) também estão com o alerta ligado. As equipes têm 35, 36 e 36 pontos, respectivamente. Goiás, Amazonas, Avaí, Operário e Coritiba ainda não se livraram matematicamente da queda, mas têm percentual inferior a 1.

