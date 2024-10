Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão nas semifinais de duplas mistas no Pan-Americano de tênis de mesa

Sexto colocado do ranking mundial, Hugo Calderano venceu os três jogos realizados na última segunda-feira e avançou nas suas duas frentes de disputa no Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, em El Salvador. Está nas oitavas de final do individual, enquanto nas duplas mistas se garantiu nas semifinais, com a parceira Bruna Takahashi.

Cabeça de chave número um do torneio masculino individual, Hugo estreou já na segunda rodada com uma vitória sobre o cubano Jorge Campos (184º), por 4 sets a 0, com parciais de 12/10, 11/9, 11/3 e 11/7. Seu adversário nas oitavas será o paraguaio Marcelo Aguirre (156º), nesta terça, às 20h45 (de Brasília).

Nas duplas mistas, Hugo e Bruna foram à mesa duas vezes nesta segunda-feira. Primeiro, derrotaram os mexicanos Rogelio Castro/Arantxa Cossio por 3 sets a 1 (10/12, 11/7, 12/10, 11/4). Depois, pelas quartas de final, bateram Oscar Birriel/Brianna Burgos, de Porto Rico, por 3 a 0 (12/10, 11/6 e 11/5).

Os adversários dos brasileiros na disputa por uma vaga na decisão serão os estadunidenses Jishan Liang/Amy Wang. A partida está marcada para às 23h15, também nesta terça.

Possibilidade de final brasileira nas duplas mistas do Campeonato Pan-americano! ?? Semifinais acontecem nesta terça-feira (15), às 23h15 no horário de Brasília. O aplicativo da ITTF Americas transmite a competição. pic.twitter.com/iYrap9DE5A ? CBTM (@CBTM_TM) October 15, 2024

Hugo e Bruna voltaram a competir juntos nas duplas mistas após cinco anos. O último torneio da parceria havia sido o Aberto da Hungria, em 2019. A ideia é avaliar a experiência no Pan-Americano para definir os próximos passos, que dependem também do calendário de competições de cada um.

Nos últimos anos, Hugo Calderano se dedicou quase exclusivamente às disputas individuais. Enquanto Bruna Takahashi seguiu competindo nas duplas mistas, mas ao lado de Vitor Ishiy, com quem, inclusive, chegou às oitavas de final nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.