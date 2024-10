Ex-UFC e namoro com famosas: quem era o lutador brasileiro encontrado morto

Guilherme Bomba, ex-lutador brasileiro do UFC, foi encontrado morto em Los Angeles (EUA), nesta terça-feira (15). Ele tinha 38 anos e não teve a causa da morte divulgada.

Quem era Guilherme Bomba?

Guilherme Vasconcelos 'Bomba' nasceu no dia 23 de março de 1986, em Belo Horizonte (MG). O lutador ganhou notoriedade no esporte em 2014, quando participou do reality show The Ultimate Fighter Brasil e fez parte da equipe treinada por Chael Sonnen.

O brasileiro se mudou para os Estados Unidos e fez apenas uma luta no UFC. Ele passou a treinar com Chael Sonnen em solo americano e fez seu único combate na organização ainda em 2014, quando foi derrotado por Luke Zachrich.

O cartel de Guilherme Bomba no mundo das lutas foi curto. O brasileiro realizou apenas 16 combates, com 10 vitórias e seis derrotas. Além da passagem breve pelo UFC, ele lutou pelo Bellator (três vitórias e três derrotas).

Guilherme ficou conhecido, principalmente, pelos namoros com Demi Lovato e Fernanda Paes Leme. Ele se relacionou primeiro com a atriz brasileira e ganhou fama global após manter uma relação com a cantora americana entre 2016 e 2017.

Lutador Guilherme Bomba namorou com a cantora Demi Lovato Imagem: Reprodução/Instagram/bombatuf

O lutador deixou uma filha de um ano. Ela é fruto do relacionamento dele com a modelo Kayla Lauren.