Fortaleza x Atlético-MG: veja onde assistir e as prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Brasileiro

Um duelo entre dois times que buscam a vitória por objetivos opostos. Esta é a história do choque entre Fortaleza e Atlético-MG, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Castelão, na abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (alguns estados) e do Premiere.

Vindo de uma derrota de 3 a 1 para o Grêmio no Rio Grande do Sul, o Fortaleza estacionou nos 55 pontos. Mas quer ganhar para encostar no líder Botafogo, que soma cinco pontos a mais. O Galo ganhou do Grêmio por 2 a 1, em casa, e agora deseja embalar. O time mineiro soma 40 pontos e mira a zona de classificação para a Libertadores.

Para este jogo o Fortaleza perdeu o lateral-direito Mancuso e o zagueiro Kusevic, que cumprem suspensão. Tinga assume a lateral direita, enquanto Brítez, que volta de suspensão, reassume o posto na zaga. Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, ainda se mostra confiante na briga pelo título.

"Temos uma jornada ainda neste campeonato e vamos seguir acreditando sempre," garantiu o comandante do Fortaleza.

O Galo vai a campo muito desfigurado. Dentre jogadores preservados e nomes convocados para seleções por conta da data Fifa são 11 desfalques no total. Vale lembrar que deste grupo fazem parte Lyanco, Deyverson e Hulk, todos suspensos. Gabriel Milito, técnico do Galo, tem muitos desfalques para este jogo. Porém, ele não se abate com a situação.

"É nesta hora que o grupo tem que aparecer, principalmente aqueles que não estão jogando e planejam virar titulares", disse ele.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA-CE X ATLÉTICO-MG

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 16 de outubro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Emanuel Brítez, Tomás Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Matheus Rossetto; Yago Pikachu, Breno Lopes e Juan Lucero



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ATLÉTICO-MG: Everson, Renzo Saravia, Bruno Fuchs, Rabello e Mariano (Rômulo); Otávio, Fausto Vera e Igor Gomes: Scarpa, Kardec e Alisson



Técnico: Gabriel Milito