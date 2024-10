Ferreirinha vive expectativa de voltar a ser relacionado após quase dois meses

Ferreirinha pode ser uma das novidades do São Paulo para o confronto desta quarta-feira, contra o Vasco da Gama, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado de uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, Ferreirinha tem boas chances de ser relacionado para a partida, ainda que fique como opção no banco de reservas pelo fato de não disputar uma partida oficial há bastante tempo.

Restando nove rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Ferreirinha terá de retomar o condicionamento físico rapidamente se quiser recuperar o status que possuía antes da lesão, época em que figurava como um dos titulares do técnico Luis Zubeldía.

Ferreirinha é o quarto jogador com mais participações em gols do São Paulo na atual temporada (10), mesmo parado há quase dois meses. O atacante só fica atrás de Calleri (19), Lucas (18) e Luciano (16).

Sem Ferreirinha, Zubeldía passou a usar Lucas ou William Gomes aberto pela esquerda. O primeiro, entretanto, prefere atuar pelo meio, com liberdade para circular no campo ofensivo, e teve de lidar com uma queda de desempenho recente. O retorno do atacante recém-recuperado de lesão pode ser importante para que ele volte a ter atuações decisivas, como se acostumou quando jogava na posição que mais gosta.

Fato é que com ou sem Ferreirinha o São Paulo precisa reagir no Campeonato Brasileiro. Buscando a classificação direta à fase de grupos da Libertadores, o Tricolor tem de voltar a pontuar para não se complicar na briga por uma vaga no torneio continental, a começar pela partida desta quarta-feira, contra o Vasco, em Campinas.