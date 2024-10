Federação Internacional indica revisão de regra no judô para o próximo ano

Com o encerramento das Olimpíadas de Paris 2024, um novo ciclo se iniciou no judô. A Federação Internacional da modalidade promoveu consulta para a promoção do "judô positivo", que busca atender as expectativas de modernidade e evolução do esporte. Este novo modelo seria apresentado no início de 2025.

Todas as Federações Nacionais foram convidadas, do dia 16 de junho ao final de setembro, a enviarem propostas de regras do judô. Todas as ideias foram combinadas e avaliadas na Reunião Técnica da IJF, além da opinião dos meios de comunicação sociais também ter sido considerada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBJ (@judocbj)

Após o Grand Slam de Abu Dhabi 2024, membros do Comitê Executivo da FIJ, federações nacionais de maior desempenho e especialistas se reuniram na capital dos Emirados Árabes Unidos e discutiram livremente possíveis novas regras, mas com foco na manutenção dos valores fundamentais do judô, que o tornam educativo.

Dentre outras características, foram pregadas alterações que diminuam as penalidades e promovam o ippon judô, de forma a colocar mais a decisão do combate nas mãos do desempenho positivo dos atletas. A conclusão será apresentada antes do final de 2024, por meio de um seminário e, em janeiro do ano que vem, tudo seria oficialmente revelado. No World Judo Tour, então, as novas regras seriam implementadas pela primeira vez.

As três sedes que receberão os Campeonatos Mundiais Sênior durante o novo ciclo olímpico (Los Angeles 2028) foram anunciadas pela FIJ. São elas: Budapeste (2025), capital da Hungria, Baku (2026), no Azerbaijão, e Cazaquistão (2027).