Ex-jogador de hóquei é morto por ex-namorado ao chegar em casa, diz jornal

Ex-jogador de hóquei, o finlandês Janne Puhakka, de 29 anos, foi assassinado no último domingo (13). Segundo o jornal finlandês YLE, o autor do crime foi seu ex-namorado, que confessou o crime à polícia.

O que aconteceu

Como apurou o jornal, Rolf Nordmo, de 66 anos, revelou à polícia que matou o ex-jogador de hóquei com uma espingarda de caça. Policiais relataram que o casal havia terminado recentemente o relacionamento e os dois não estavam mais morando juntos.

Segundo o detetive Matti Hogman, no comunicado das autoridades, Nordmo assassinou seu ex-namorado por não aceitar o final da relação. Os responsáveis pela investigação disseram que Puhakka faria uma última visita ao apartamento para resolver "assuntos práticos". Quando chegou ao local, Nordmo atirou com a arma de fogo no atleta.

Apesar da informação que Nordmo ter afirmado ser o autor do crime, a polícia ainda está investigando o caso. O corpo do atleta foi encontrado em sua casa por um amigo do casal, que não conseguiu entrar em contato com Puhakka e ligou para a emergência. Rolf Nordmo está sob custódia das autoridades e será interrogado novamente, como relatou a polícia ao YLE.

Puhakka foi o primeiro jogador de hóquei a declarar sua homossexualidade abertamente. Em seu Instagram, o atleta publicava frequentemente fotos com o namorado durante viagens e momentos românticos.