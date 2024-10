Espanha atropela Sérvia e se garante nas quartas da Liga das Nações

Nesta terça-feira, pela fase de grupos da Liga das Nações, a Espanha garantiu sua classificação às quartas de final. No Estadio Nuevo Arcangel, em Córdoba, a seleção espanhola venceu a Sérvia por 3 a 0 pela quarta rodada, com gols de Laporte, Morata e Baena.

Agora, diante da confortável vitória em casa, a Espanha, garantida na próxima fase, chegou aos dez pontos e aumentou a vantagem na liderança do Grupo 4. A Sérvia, por sua vez, permaneceu com quatro pontos no terceiro lugar. Fecham o grupo a Dinamarca (2º), com sete pontos, e a Suíça (4º), com apenas uma unidade somada.

A Espanha volta aos gramados apenas no dia 15 de novembro, em uma nova data Fifa, para fechar a fase de grupo da Liga das Nações. O próximo compromisso é diante da Dinamarca, às 16h45, fora de casa, no Estádio Parken. Já a Sérvia encara, no mesmo dia e horário, a Suíça, no Stadion Letzigrund, em Zurique.

O jogo

A Espanha inaugurou o marcador logo aos 5 minutos da etapa inical do confronto. Pela direita do campo de ataque, Pedro Porro cruzou a bola para a área e Laporte, na segunda trave, subiu mais alto que a marcação adversária para cabecar cruzado e estufar as redes de Rajkovic, goleiro da Sérvia.

No segundo tempo, aos 9 minutos, os espanhóis desperdiçaram a chance de ampliar a vantagem. Isso porque o centroavante Morata não converteu uma cobrança de pênalti. Porém, aos 20, o próprio atacante se redimiu e anotou o segundo da Espanha. Depois de receber passe de Fabián Ruiz, o jogador bateu de canhota, no canto inferior direito do arqueiro rival.

Para fechar a conta, aos 32 minutos, a Espanha anotou o terceiro no placar. Em uma falta central pouco antes do semi-círculo da grande área, Álex Baena finalizou direto para o gol e acertou um belo chute no ângulo esquerdo de Rajkovic, que nada pôde fazer.

O sérvio Pavlovic, que cometeu a falta, foi expulso e deixou sua seleção com apenas dez atletas em campo.