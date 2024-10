'Endrick se tornou eterno reserva na seleção', dispara RMP

Em participação no Fim de Papo desta terça (15), o comentarista Renato Maurício Prado afirmou que Endrick parece estar perdendo espaço na seleção brasileira.

RMP apontou que ele tem entrado cada vez menos minutos nas últimas partidas, tornando-se um "eterno reserva". Na opinião do jornalista, ele tem potencial para ser um dos titulares na seleção, mas esbarra na "má vontade" de Dorival.

Não entendo a má vontade do Dorival com o Endrick. "Ah! Não entrou bem no último jogo". Jogou quantos minutos? Entrou no meio do jogo - todo mundo com a temperatura lá em cima e ele entrou frio. Eu não entendo. Tem que olhar para o potencial de um jogador e apostar nele. O Endrick é um menino que tem potencial para ser titular absoluto. O Dorival só tem que colocar ele no time e deixar jogar. Mas não. Ele se tornou o eterno reserva, entrando cada vez mais no final, com menos minutos para jogar.

Renato Maurício Prado

'Há uma chance concreta de o Corinthians cair', diz Milly Lacombe

A jornalista citou a entrevista de Fred Luz (CEO do Corinthians) ao colunista André Hernan, do UOL, como um exemplo de falta de conexão do clube alvinegro com a atual realidade. A equipe paulista está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra