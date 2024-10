Em jogo com pouca emoção, Arábia Saudita e Bahrein empatam sem gols pelas Eliminatórias Asiáticas

Arábia Saudita e Bahrein se enfrentaram nesta terça-feira, no estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, capital saudita. Em um jogo pouco movimentado, as seleções empataram em 0 a 0, pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026.

Com o empate, ambas as equipes chegaram aos cinco pontos na competição, com quatro jogos disputados até aqui.

O próximo jogo da Arábia Saudita na competição é no dia 14 de novembro, quinta-feira, quando enfrentará a Austrália fora de casa, às 16h10 (de Brasília). Por sua vez, o Bahrein receberá a China no mesmo dia, porém, a partida começará às 11h.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, a Arábia Saudita teve um pênalti marcado ao seu favor. Entretanto, o camisa 10 Salem Al-Dawsari parou no goleiro Ebrahim Lutfalla.

Veja outros resultados desta terça-feira pelas Eliminatórias Asiáticas:

China 2 x 1 Indonésia



Quirguistão 1 x 0 Coréia do Norte



Uzbequistão 1 x 0 Emirados Árabes Unidos



Irã 4 x 1 Catar



Jordânia 4 x 0 Omã



Palestina 2 x 2 Kuwait