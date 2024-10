Quem é quem na eleição do Palmeiras? Veja chapa e planos de Leila e Savério

As chapas de Leila Pereira e Savério Orlandi foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Palmeiras, e a atual mandatária terá um rival pela primeira vez nas eleições previstas para o dia 24 de novembro.

O UOL listou os planos de cada chapa e quem são as pessoas que integram elas. Confira:

Leila Pereira: os planos da chapa "Palmeiras Campeão"

Futebol (masculino, base e feminino): lealdade ao projeto esportivo atual com a manutenção da espinha dorsal, integração com a base e investimentos responsáveis em reforços. A ideia para a base é manter o clube como um dos principais centros de formações de atletas no Brasil, e no feminino a meta é consolidar o projeto e transformá-lo em uma modalidade sustentável.

Allianz Parque: transformar o Palmeiras no clube com maior taxa de ocupação de assentos entre os clubes da Série A. O intuito é criar uma nova experiência ao torcedor nos dias de jogos. Com Leila, os ingressos seguirão sendo precificados de acordo com a importância de cada jogo e competição.

Marketing: busca por parceria para aumentar as receitas e valorizar os patrocinadores do clube. Além da criação de mais produtos (um exemplo de sucesso foi o Palmeiras Pay).

Financeiro: manter o equilíbrio da atual gestão com controle de despesas e honrando os compromissos com salários, impostos e outras obrigações.

Savério Orlandi: os planos da chapa "Palmeiras Minha Vida É Você"

Futebol: manter a atual gestão no profissional e seguir com Anderson Barros e João Paulo Sampaio como chefes do departamento profissional e base, respectivamente.

Allianz Parque: consolidar o estádio como o mais moderno e rentável do Brasil e discutir a viabilidade de aumentar a capacidade.

Marketing: aumento do quadro de funcionários visando a melhoria do setor e criação de um departamento comercial para ajudar ainda mais na busca de parceiros e patrocinadores.

Outros planos são: melhorias na Academia de Futebol, capitação de profissionais e criação de um programa para ajudar atletas com a imagem, vida pessoal e planos pós-carreira. E no futebol feminino a ideia é trazer a equipe para jogar mais em São Paulo, e treinar na Academia de Futebol — com Leila, as meninas jogam no Jayme Cintra, em Jundiaí —, além da criação da categoria de base para o time feminino.

Veja as chapas escolhidas pela situação e oposição

Chapa "Palmeiras Campeão" - nº 100

Presidente: Leila Pereira

1º vice - Maria Teresa Bellangero: primeira mulher que estará concorrendo na função de primeira vice-presidente. O cargo era ocupado por Buosi, mas ele não pode seguir neste posto por questões estatutárias.

2º vice - Paulo Buosi: um dos favoritos a ser o sucessor de Leila, se ela for reeleita, em 2027. Ele também foi o primeiro vice de Maurício Galiotte e foi diretor administrativo na gestão de Paulo Nobre (posição estatuária mais importante do clube fora a presidência).

3º vice - Everaldo Coelho: nome de confiança de Leila e atual diretor de marketing do Palmeiras, participou de negociações por novos acordo comercias e patrocínios.

4º vice - Márcio Martin: nome importante nas discussões com a WTorre envolvendo o Allianz Parque, que chegaram a um acordo milionário na última semana.

Chapa "Palmeiras Minha Vida É Você" - nº 200

Presidente: Savério Orlandi

1º vice - Luiz Pastore: seria o candidato da oposição em 2021 para enfrentar Leila Pereira, mas desistiu antes da eleição e ela concorreu sozinha.

2º vice - Roberto Silva: ex-diretor da secretaria-geral do Palmeiras no mandato de Leila. Segundo o próprio dirigente, ele foi demitido do cargo depois de lançar sua candidatura à presidência do Conselho Deliberativo sem o apoio da empresária.

3º vice - Luciana Santilli: integrante do grupo do ex-presidente Paulo Nobre, diretora no clube há uma década e que trabalhava diretamente com as cheerleaders nas partidas da equipe. Foi dispensada em 2018 após a polêmica alteração no estatuto que facilitou os planos de Leila Pereira de disputa a presidência do clube em 2018.

4º vice - Felipe Giocondo: conselheiro temporário do Palmeiras.

