Mr. Olympia: Fisiculturista é internada com desidratação severa após pódio

Do UOL, em São Paulo

A fisiculturista Eduarda Bezerra foi hospitalizada após ficar em terceiro lugar na categoria Wellness no Mr. Olympia, a "Copa do Mundo do fisiculturismo", realizado nos EUA.

O que aconteceu

Eduarda relatou que estava se sentindo muito mal após o evento em Las Vegas: "Muito calafrio e febre". Estreante no torneio, a atleta de 25 anos conquistou uma posição no pódio 100% brasileiro da categoria.

Ela teve desidratação severa e foi atendida na emergência médica. A brasileira disse que não descansou depois de ter competido, e que começou a passar mal.

Após o susto, a fisiculturista afirmou nas redes sociais que recebeu alta e que está se sentindo melhor. Eduarda competiu na noite da última quinta-feira (10) e foi ao hospital na segunda (14).

Desde ontem de manhã, eu estava me sentindo muito mal. Sentindo muito calafrio e febre. Não estava conseguindo tomar água e me hidratar bem. Sofri uma desidratação severa, tive muita febre, cheguei a 40º C e tive que vir para a emergência.

Foi muito puxado o pós-campeonato, eu realmente não descansei. Fui para estandes, feira, e saí com as minhas amigas, porque também mereço aproveitar um pouco depois de 11 meses vivendo em preparação. Eu sabia que poderia ter uma consequência sobre o cansaço físico dessa preparação, que foi bem puxada.

Agora já estou bem, sendo bem cuidada. Estava sem nenhuma veia, de tão desidratada. Fiz todos os exames possíveis. Cheguei muito debilitada e agora estou quase 100%. Eduarda Bezerra

Desabafo

Eduarda voltou às redes sociais para desabafar sobre comentários nas redes sociais. Ela se defendeu por ter saído para comemorar depois da competição e comunicou que está de férias até o final do ano após ter "entregado tudo o que tinha".

Uma página publicou e tinha várias comentários que passei várias horas na balada. Não sou um robô, sou um ser humano, preciso viver e conhecer as coisas do mundo. Foram 11 meses de preparação, off de tudo da minha vida, e quando entreguei tudo o que tinha, fui curtir um pouco.

No máximo passei 1h na balada, voltei para o apartamento porque passei. Fui fazer stand, fiz ensaio super cedo, foram muitas coisas que levaram a essa situação. Mas as pessoas só veem uma horinha que fui pra balada.