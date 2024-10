Desfalcado, Palmeiras se reapresenta após folga e treina para jogo contra o Juventude

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na tarde desta terça-feira (15), e retomou a preparação para o jogo com o Juventude, que acontece no domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ainda teve os desfalques do trio de convocados e dos lesionados.

Depois da ativação muscular no centro de excelência, os jogadores de linha fizeram uma atividade técnica de posse de bola, raciocínio, marcação e objetivos específicos, enquanto os goleiros realizaram trabalho da posição com os preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno. Por fim, com os arqueiros nas metas, houve mais uma movimentação técnica com poucos toques na bola por atleta.

Os lesionados Mauricio (lesão no joelho direito), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. O trio não estará à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Juventude. Outro desfalque será o meio-campista Gabriel Menino, que cumprirá suspensão.

Por outro lado, o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Richard Ríos, que estão à serviço das seleções de Brasil, Paraguai e Colômbia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, se apresentarão ao clube nos próximos dias e devem reforçar o time palmeirense.

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste domingo, a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Atualmente, o Verdão é o vice-líder, com 57 pontos, três atrás do líder Botafogo.