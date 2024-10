Em participação no Cartão Vermelho desta terça (15), Juca Kfouri e Rodrigo Mattos opinaram sobre a participação de William Rogatto na CPI das Apostas.

Juca falou sobre o fato de Rogatto não ter informado seu paradeiro para que senadores pudessem ouvi-lo pessoalmente - o que aconteceria nesta terça. Mattos enfatizou que o depoimento do investigado foi estranho por ter poucas perguntas sobre as situações às quais William tem sido conectado.

O rapaz foi à CPI, falou tudo aquilo, disse que havia ganhado R$ 300 milhões. Ninguém estranhou ou quis saber exatamente como se ganha esse valor e não melhora nem a vida do pai e da mãe - que continua vivendo modestamente em Brasília. Ele marcou com senadores, que eles poderiam encontrá-lo. E a informação é que os senadores continuam em Brasília porque ele não marcou lugar e data para a oitiva.

Juca Kfouri

O que eu achei curioso do depoimento do William Rogatto é que ele é acusado de casos relacionados ao campeonato estadual do Distrito Federal. [...] Ele falou aquilo tudo e as armações que ele mesmo fez foram muito pouco tocadas na CPI. Falou-se um pouco de cmo ele rebaixou um time no DF, mas ele não explicou o mecanismo. [...] Em determinado momento, o depoimento entrou em uma maluquice de perguntarem o que ele acha sobre jogos que ele não tem nenhum dado.

Rodrigo Mattos

CPI das Apostas: Sem paradeiro de investigado, senadores adiam viagem

