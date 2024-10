Corinthians x Boca Juniors: veja informações e onde assistir à semifinal da Libertadores feminina

O time feminino do Corinthians tem mais uma decisão pela frente nesta terça-feira. O Timão enfrenta o Boca Juniors a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Conmebol de Luque, no Paraguai, por uma vaga na final da Libertadores.

As Brabas chegam embaladas para o confronto. Único brasileiro restante, o Corinthians está invicto no torneio e vem de uma vitória sobre o Olimpia, por 2 a 0, resultado este que garantiu classificação para as semifinais.

Domingão, depois da classificação para a semifinal da CONMEBOL Libertadores Feminina é dia de...muito trabalho! Hoje as Brabas fizeram seu treino físico no hotel ??????? pic.twitter.com/sAaVzMAvQA ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) October 13, 2024

Enquanto o Timão busca seu quinto título da América na categoria, o Boca Juniors, apesar da tradição, nunca venceu o troféu no futebol feminino. A equipe argentina também não perdeu nesta edição da competição e despachou o time do Santos na última fase, nos pênaltis.

Corinthians e Boca já mediram forças na Libertadores de 2024. Os times se encontraram logo na primeira rodada do torneio, mas não saíram de um empate por 0 a 0.

Agora, quem vencer avança para a grande decisão. Em caso de um novo empate ao longo dos 90 minutos, a definição será através dos pênaltis. Do outro lado da chave, Santa Fe-COL e Independiente Dragonas-EQU irão se encarar pela outra vaga na final.

Onde assistir a Corinthians x Boca Juniors?

O confronto será transmitido no canal SporTV 3, na grade fechada de televisão, e também por CazéTV e Meu Timão, ambos no YouTube.