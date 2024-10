Corinthians vence São Paulo de virada pela ida da semifinal do Paulista sub-17

O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 no estádio da Fazendinha, nesta terça-feira, em clássico válido pela ida da semifinal do Campeonato Paulista sub-17.

O São Paulo abriu o placar com o atacante Gustavo, aos 40 minutos do primeiro tempo. O atacante recebeu passe na entrada da área e deslocou o goleiro Arthur.

O Timãozinho empatou logo em seguida com Luiz Fernando, que recebeu cruzamento de Gui Negão e finalizou com a perna direita, sem chances para o arqueiro adversário.

O gol da vitória do Corinthians saiu nos acréscimos da segunda etapa, com Gui Negão. O atacante recebeu passe de Luiz Fernando, se antecipou à defesa adversária, e finalizou para o fundo do gol.

O jogo de volta da eliminatória está marcado para a manhã do próximo sábado, no CFA (Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel). Como conseguiu a vantagem na ida, um simples empate basta para o Corinthians garantir vaga na decisão.

No outro lado da chave, o Santos venceu a Ferroviária por 1 a 0 na Fonte Luminosa, no último sábado, e também levou resultado positivo para o duelo da volta.