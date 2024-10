Corinthians: Credores não têm paciência porque clube gasta, diz Mattos

Em participação no Cartão Vermelho desta terça (15), Rodrigo Mattos criticou o pedido de paciência de Fred Luz, CEO do Corinthians, aos credores do clube.

O jornalista destacou que o Corinthians deveria estar demonstrando algum sacrifício para receber a compreensão desejada. No entanto, para Mattos, o time tem feito exatamente o oposto, como mostra a contratação de Depay.

Faria sentido pedir paciência [aos credores] se o Corinthians estivesse mostrando austeridade, que de fato é um clube que cortar gastos. Para pedir paciência para alguém que não está recebendo, você tem que dar demonstração de sacrifício. Querer que o credor se sacrifique enquanto você gasta os tubos, ninguém vai levar a sério. [...] O Corinthians, logo depois que o Fred [Luz] entrou [como CEO], contratou o Depay. Como vai pedir compreensão? Ninguém vai levar a sério.

Rodrigo Mattos

CPI das Apostas: Sem paradeiro de investigado, senadores adiam viagem

Juca falou sobre o fato de Rogatto não ter informado seu paradeiro para que senadores pudessem ouvi-lo pessoalmente - o que aconteceria nesta terça. Mattos enfatizou que o depoimento do investigado foi estranho por ter poucas perguntas sobre as situações às quais William tem sido conectado.

