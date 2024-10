Corinthians: CEO diz que dívida do clube é pagável e cita desafios no cargo

CEO do Corinthians, Fred Luz esclareceu em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL, a relação com a empresa Alvarez & Marsal, que presta consultoria ao Alvinegro, e os desafios de otimizar o caixa e quitar as dívidas do clube paulista.

Gestão do caixa: "O Corinthians tem uma dívida muito grande, mas que é pagável".

Corinthians, Fred Luz e Alvarez & Marsal: "No meu contrato tem as duas coisas, então não tem conflito".

Escolha pelo Corinthians: "O Corinthians é o maior desafio no futebol brasileiro por conta do potencial do clube".

Patrocínios e receitas: "A imagem do Corinthians é desejada, basta ver o tamanho dos contratos de patrocínio que o Corinthians está assinando".

Dívida com o Cuiabá e credores: "O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo".

Dívida pagável e gestão de caixa

"Estamos trabalhando e fazendo. Já temos um plano, que foi submetido ao presidente, era um prazo de seis a oito semanas e em meados de agosto já estava desenhado. Uma parte dele já está em implementação no que diz respeito ao aumento das receitas. Mapeamos todas as oportunidades que o Corinthians tem, então quando você vê o Flamengo com uma receita de R$ 1,3 bilhão e o Corinthians na faixa de R$ 800 milhões, vemos que o Corinthians tem uma grande oportunidade de melhoria nas receitas. Elencamos quais são as primeiras e estamos trabalhando junto ao departamento de marketing, temos também iniciativas em relação ao Fiel Torcedor, que estamos organizando".

"Por outro lado, o Corinthians tem um desafio enorme no dia a dia que é a gestão do caixa, que é liderado pelo Pedro Silveira, diretor estatutário do clube, mas também fizemos um aporte de qualidade que é de acompanhar o caixa, de ter uma visualização melhor do que está acontecendo e de ir tentando otimizar e estabelecer como que a gente gerencia os pagamentos. Precisamos acelerar mais o processo de negociação com os nossos credores, no sentido de organizar esse caminho e permitir que o Corinthians sofra menos sobressaltos. O Corinthians tem uma dívida muito grande, mas que não é impagável, pelo contrário.

Corinthians e parceria com Alvarez & Marsal

"Na verdade não teve uma contratação da Alvarez & Marsal dissociado do Fred. Quando o presidente conversou comigo sobre a minha vinda para cá, eu disse a ele: "presidente, qual é o plano?". Eu entendo que a contribuição para qualquer profissional que venha fazer o que o presidente deseja, que é organizar para ele a execução de um plano, e não estava muito claro no detalhe para o acompanhamento dele mesmo a explicitação deste plano. Então eu propus para ele que eu viria, mas que eu, o presidente e o Corinthians precisava de que fosse feito um trabalho de assessment, de entendimento e montagem deste plano. Então no meu contrato tem as duas coisas, então não tem conflito".

Desafios no Corinthians

"O Corinthians é o maior desafio no futebol brasileiro por conta do potencial do clube e da defasagem em relação ao lugar que ele merecia estar por merecimento. Tem um lado muito legal do desafio, que é o maior no futebol brasileiro e me sinto muito honrado por estar aqui".

Patrocínios e receitas

"A imagem do Corinthians é desejada, basta ver o tamanho dos contratos de patrocínio que o Corinthians está assinando, a dimensão de atletas que estamos conseguindo trazer. A receita do Corinthians está aumentando em 2024 comparado ao ano passado e tem muito potencial de crescimento. Eu acredito que, na medida em que o Corinthians se organize melhor, principalmente na questão da qualidade dos pagamentos, de honrar seus compromissos, isso gera mais credibilidade na medida que o Corinthians respeite, sempre, seus patrocinadores. Já vivi isso em outros momentos, mas não tenho sombra de dúvidas que a imagem do Corinthians não está danificada, pode ser melhorada, e que temos todo o potencial para levar o Corinthians para uma receita igual ou superior a que o Flamengo tem".

Declarações do presidente do Cuiabá e situação do clube

"Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano, sei que foi tentado isso mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que se chegará. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, é uma renegociação.

"É possível pagar, manter uma relação e garantir o direito do credor no médio a longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é o reescalonamento, e a diretoria do clube está num processo de conversas e renegociação. Tem, sim, uma dificuldade de honrar até mesmo com esses tumultos que eventualmente esses credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles que fazem o Corinthians ser inadimplente com os demais".

