Palmeiras tenta igualar melhor sequência de jogos sem sofrer gols fora de casa

O Palmeiras defende, atualmente, a marca de melhor defesa do Campeonato Brasileiro de 2024, com apenas 20 gols sofridos. Diante do Juventude, na próxima rodada, o Verdão tenta igualar sua maior sequência sem ser vazado em jogos como visitante.

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira está invicto há nove jogos na temporada, sendo seis vitórias e três empates. A equipe vinha de uma sequência de seis vitórias antes de empatar sem gols com o Red Bull Bragantino, na última rodada, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Esse duelo contra o Massa Bruta foi o terceiro seguido que o Verdão não tomou gol fora de casa. A equipe também não foi vazada nos compromissos contra Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), e contra o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

A última vez que o Verdão sofreu gols nessas condições foi na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Dessa forma, se passar ileso contra o Juventude, chega a quatro jogos seguidos sem tomar gols fora de casa, igualando a melhor sequência, obtida entre 29 de abril e 23 de maio.

Naquela época, o Verdão ficou quatro jogos sem ser vazados: contra São Paulo e Cuiabá, pelo Brasileirão (0 a 0 e 0 a 2), contra Liverpool-URU, pela fase de grupos da Libertadores (0 a 5) e Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil (0 a 0).

Palmeiras e Juventude se enfrentam no domingo, em duelo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A equipe comandada por Abel Ferreira é a vice-líder, com 57 pontos, três a menos que o Botafogo.