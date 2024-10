Com três gols de jogadores do Palmeiras, Seleção Brasileira sub-20 goleia Nova Iguaçu em jogo-treino

A Seleção Brasileira sub-20 encerrou a terceira fase de preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado no início de 2025. Nesta terça-feira, o Brasil goleou a equipe sub-20 do Nova Iguaçu (RJ), por 6 a 0, em jogo-treino realizado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Atletas do Palmeiras, Luighi (duas vezes) e Thalys, anotaram três dos gols da vitória. O são-paulino Igor Felisberto, além de Léo Dérik, do Athletico-PR, e Gustavo Prado, do Internacional, fizeram os outros tentos da goleada.

A equipe titular escalada pelo técnico Ramon Menezes foi Robert; Igor Felisberto, Arthur Dias, Benedetti e Léo Derik; Kauan, Dudu e Thalys; Nathan, Gustavo Prado e Luighi. No segundo tempo, o treinador mexeu no time para dar minutos a todos os convocados.

No sábado, a Seleção sub-20 já havia vencido o sub-20 do Resende, por 6 a 2. Assim, com os dois amistosos, a delegação finalizou os nove dias de treino

O Sul-Americano sub-20 acontece em Arequipa, no Peru, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025. O Brasil é o atual campeão da competição e conquistou o título de forma invicta.